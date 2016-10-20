Вашингтон, 21 октября, 2016, 01:49 — ИА Регнум. Интернет-ресурс WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных писем главы избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джона Подесты, в которую на этот раз вошли фрагменты его переписки с президентом США Бараком Обамой.

whitehouse.gov Обама

«WikiLeaks публикует первую порцию электронных писем президента США Барака Обамы, отправленных с секретного адреса bobama@ameritech.com», — сообщается в микроблоге организации в Twitter.

На данный момент на сайте WikiLeaks обнародованы семь писем из этой переписки, отправленных в период президентской кампании 2008 года в США, по итогам которой Барак Обама был избран на пост главы государства.

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Как передавало ИА REGNUM, публикацию электронной переписки Джона Подесты WikiLeaks начал 8 октября. В уже опубликованных письмах речь идёт, в частности, о ядерной энергетике, пожертвованиях в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых, интересах Турции в Сирии и её роли в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обсуждается тактика предвыборной кампании и бывшие сексуальные похождения Билла Клинтона.

После появления первых публикаций в предвыборном штабе Хиллари Клинтон заявили, что не подтверждают подлинность обнародованных документов. Однако позднее Джон Подеста выступил с обвинениями в адрес России, объявив её участницей операции по взлому его электронной почты.