Вашингтон, 21 октября, 2016, 01:44 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри призвал обе стороны конфликта в Йемене «придерживаться режима прекращения огня», введенного в стране, сообщает Reuters 21 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Керри

Керри «настоятельно рекомендовал» правительству хуситов не повторять ракетных обстрелов территории, занятой саудитами — по информации военных, от обстрела, произведенного уже во время перемирия погибло двое граждан Саудовской Аравии.

Также госсекретарь обратился к главе МИД Саудовской Аравии Аделю аль-Джубейру. По словам Керри, учитывая нормализацию ситуации в Йемене, Министерство юстиции США может изменить принятый «Акт о правосудии против государств-спонсоров терроризма» (JASTA, также известен как «закон против саудитов» и «закон 9/11» — прим. ИА REGNUM ).

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Конгресс США принял так называемый «Акт о правосудии против государств-спонсоров терроризма» (JASTA), который позволяет жертвам 11 сентября 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию. Ближневосточная страна, как считают многие в штатах, косвенно причастна к деятельности бывшего «террориста №1» Усамы Бен Ладена и устроенной им террористической атаке на Нью-Йорк в 2001 году.

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Саудовская Аравия выступила с протестом, пригрозив в случае подписания закона президентом США вывести из страны все свои активы на $750 млрд. Против закона выступили крупнейшие корпорации США, включая General Electric и Dow Chemical. Отрицательный отзыв на JASTA дали министр обороны Эш Картер и директор ЦРУ Джон Бреннан. 24 сентября президент США Барак Обама воспользовался правом вето и отклонил закон.

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Однако Конгресс США преодолел вето президента — Сенат и Палата представителей 29 сентября набрали необходимое количество голосов для снятия вето, и «закон против саудитов» был официально принят. Вскоре ближневосточная страна начала получать иски от жертв терактов 11 сентября 2001 года. При этом Саудовская Аравия «не рискнула» выводить свои активы из США, и, как мы видим, JASTA стал хорошим инструментом давления на ближневосточного союзника США, в том числе в йеменском конфликте.

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Еще одним действенным «рычагом» в йеменском противостоянии оказались военные контракты между США и саудитами на $115 млрд. — именно угроза отмены контрактов, большая часть из которых не реализована, могла явиться наиболее веской причиной для «принуждения к миру» саудовской коалиции в Йемене — без американской военной помощи Саудовская Аравия, открыто вовлеченная в войну, понесет непоправимый ущерб.

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Однако главным способом давления на Саудовскую Аравию остается сам йеменский конфликт. За 19 месяцев противостояния в Йемене между «правительственной коалицией», поддерживаемой Саудовской Аравией и США, и хуситами, верными бывшему президенту Али Абдалле Салеху, погибло не менее 10 тыс. человек, число перемещенных лиц приблизилось к 2,5 миллионам. По данным ООН, не менее 14 из 26 млн. жителей Йемена нуждаются в гуманитарной помощи, ущерб объектам гражданской инфраструктуры, в основном в результате бомбардировок «саудовской коалиции», превысил $14 млрд.

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Бомбардировки саудитов подвергаются постоянной критике международного сообщества. «Последней каплей» стал авианалет «правительственной коалиции» на траурную церемонию в Сане 8 октября, в результате которой погибли 140, были ранены не менее 600 человек. Генсек ООН Пан Ги Мун назвал бомбардировку «чудовищной атакой» и призвал мировое сообщество к ответным действиям, Государственный департамент США под давлением Конгресса заявил о возможном «пересмотре» военных контрактов и программы помощи Саудовской Аравии.

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В результате, 18 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил о временном прекращении военных действий в Йемене. Министр сообщил о «покаянии» властей ближневосточного государства за бомбардировку траурной церемонии в Сане, и добавил, что ответственные за авианалет на похоронную процессию будут наказаны, а родственники погибших получат денежную компенсацию. Данное решение было подтверждено «президентом Йемена» от саудовской коалиции Абделем Малеком аль-Мехлафи, а затем спецпосланником ООН по мирному урегулированию в стране Исмаилом Ульд Шейх Ахмедом. 20 октября в Йемене было введено 72-часовое прекращение огня, которое может быть продлено «в случае успешного выполнения сторонами конфликта» всех условий мирного соглашения.