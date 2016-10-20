Брюссель, 21 октября, 2016, 01:18 — ИА Регнум. Министерство обороны Бельгии отрицает какую-либо причастность ВВС страны к «предполагаемому авиаудару» по селению Хасаджек в сирийской провинции Алеппо, жертвами которого стали шесть мирных жителей. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой бельгийского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Clemens Vasters F-16 ВВС Королевства Бельгии

«Очевидно, что идентификационные номера «свою-чужой», отнесённые к воздушному судну Министерством обороны России, не принадлежат самолёту ВВС Бельгии, и так называемые доказательства, таким образом, сфабрикованы», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что министр обороны Бельгии Стивен Вандепут также «отрицает любую причастность бельгийской стороны к предполагаемому авианалёту и ожидает официального отказа от беспочвенного и необоснованного обвинения».

Как передавало ИА REGNUM, в результате авиаудара по сирийскому селению Хасаджек в ночь на 18 октября погибли шесть мирных жителей, ещё четверо получили ранения, было разрушено два жилых дома. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии со ссылкой на данные представителей местного совета города Африн провинции Алеппо. В районе Хассаджека в уазанный момент российской стороной были зафиксированы два истребителя F-16 ВВС Королевства Бельгии.

20 октября в Минобороны России были представлены подробные данные объективного контроля. Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, российская система ПВО с точностью до минуты зафиксировала весь полёт бельгийских истребителей F-16, вылетевших с авиабазы «Ас-Салти» в Иордании.

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