Мосул, Ирак, 21 октября, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Военнослужащий армии США погиб на подступах к иракскому Мосулу, сообщает Associated Press 21 октября.

U.S. Army Europe Images Прицел

Инцидент произошел вчера вечером к северу от города, солдат подорвался на мине во время движения автоколонны к «столице ИГИЛ» (террористическая организация, запрещена в России).

Всего, по информации журналистов, в битве за Мосул участвуют «более сотни» американских военных. Общее число военнослужащих, задействованных в штурме второго по размеру города Ирака, удерживаемого исламистами с 2014 года, составляет от 25 до 30 тыс. человек. В основном это регулярные части армии Ирака, а также курдские отряды «пешмерга» и шиитское ополчение. Силы террористов в Мосуле, по разным оценкам, составляют от 4 до 12 тыс. бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября к военной операции подключились элитные подразделения иракской армии, прошедшие подготовку американскими инструкторами. Бои пока идут на подступах к столице «Исламского государства» (запрещена в России), однако, по словам премьер-министра Хайдера аль-Абади, вооруженные силы «продвигаются гораздо быстрее, чем планировалось». За два последних дня объединенные войска освободили ряд деревень на юге и востоке от Мосула, приблизившись к городу на расстояние около 16 км.