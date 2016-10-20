Казань, 21 октября, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Проект строительства завода термической обработки твердых коммунальных отходов в Казани внесен на рассмотрение правительства РФ, сообщает пресс-служба кабмина. Реализует проект дочерняя структура ГК «Ростех» — компания «РТ-Инвест».

Ян Брейгель Младший. Флора в пейзаже

По словам зампреда правительства Александра Хлопонина, новые предприятия должны соответствовать самым жестким экологическим стандартам, основываться на применении наилучших технологий. Также необходимо предусмотреть локализацию производства на территории России.

На термическую переработку должна будет направляться лишь часть отходов, непригодная для вовлечения во вторичный оборот. Достичь цели нулевого захоронения отходов возможно только с применением всего спектра современных технологий переработки. По оценкам экспертов, в Казани такая система обращения с отходами приведет к нулевому уровню захоронения к 2022 году.

Строительство завода будет производится за счет средств инвесторов, без привлечения бюджетного финансирования.

Принято решение о внесении Минэнерго РФ проекта постановления, которое определит условия и базовые параметры для объектов по термической переработке ТКО. Также поручено разработать «дорожную карту» реализации проекта на 2017 год.

Проект строительства завода включен в программу основных мероприятий в рамках проводимого в 2017 году в России Года экологии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о планируемом строительстве мусоросжигательного завода в Казани стало известно в 2015 году. Предполагаемая мощность предприятия составит 550 тыс. тонн отходов в год. Объем инвестиций — около 30 млрд рублей. При сжигании мусора будут образовываться энергия и тепло, а оставшуюся от переработки золу будут направлять на дорожное строительство.

При этом экологи полагают, что мусоросжигательные заводы не приносят экономической выгоды, не современны и вредны, где бы их не построили.

Отметим, что в июле текущего года Гринпис в России опубликовал интерактивную карту «Губернаторы против мусора». По оценкам экспертов, Татария попала в число регионов, где власти открыто говорят о планах сжигать мусор и отравлять воздух, которым дышат местные жители.

К карте прилагаются рекомендации, где главам регионов предлагается пересмотреть механизм обращения с отходами, уделив внимание переработке и раздельному сбору мусора. Экологи отмечают, что технологии термического уничтожения отходов имеют ряд серьезных недостатков. В частности, уничтожение полезных компонентов, содержащихся в отходах. Образование токсичной золы, которая все равно требует захоронения. Наличие опасных выбросов, которая усугубляется отсутствием системы раздельного сбора мусора, которая помогает помимо полезных компонентов исключить и наиболее опасные фракции — ртуть, электроника, ПВХ, источники питания.

Также специалисты Гринпис отмечают, что стоимость сжигания в разы превышает расходы на переработку отходов в полезную продукцию. А также предупреждают о социальной напряженности в местах планируемого сжигания мусора.