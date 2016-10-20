Минск, 21 октября, 2016, 00:23 — ИА Регнум.



Советский плакат. 1939 год

В Минске 19 октября прошло очередное заседание актива Гражданской кампании «Комитет 17 сентября», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представители белорусской общественности, выступающие за признание даты 17 сентября 1939 года общенациональным праздником — Днём воссоединения белорусского народа, обсудили формы и перспективные направления деятельности. В частности, были обсуждены издательские проекты и работа в социальных сетях.

Были рассмотрены варианты логотипов «Комитета 17 сентября», заслушана информация о расширении рядов гражданской кампании за счёт присоединения к ней преподавателей вузов, журналистов и представителей других профессий из Гродненской и Гомельской областей. Участники заседания обсудили направления сотрудничества с единомышленниками из России и Украины.

Напомним, учредительное собрание Гражданской кампании «Комитет 17 сентября» состоялось 17 сентября в Минске. По итогам было принято заявление, в котором отмечено, что в этот день 77 лет назад «начался Освободительный поход Красной Армии, позволивший воссоединиться белорусам и украинцам в рамках своих национальных республик».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Верховный совет Украины принял совместную декларацию парламентов Украины, Польши и Литвы, в которой на СССР возлагается такая же ответственность за начало Второй мировой войны, как и на III Рейх. Авторы декларации и проголосвавшие за неё считают, что причиной войны стала агрессия нацистской Германии 1 сентября, к которой «17 сентября присоединился Советский Союз». Затем, утверждают авторы документа, развитие событий привело к решениям Ялтинской конференции 1945 года, «которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, длившийся полвека». Ревизионисты также считают, что ответственность за «массовые репрессии» против народов Украины, Польши и Литвы несут нацистский и коммунистический режимы.

Напомним, Украинская ССР в то время входила в состав СССР и по итогам Освободительного похода Красной Армии 17 сентября 1939 года укрупнилась за счёт воссоединения с Западной Украиной, считавшейся в межвоенный период частью «восточных окраин» (kresy wschodnie) II Речи Посполитой. В состав этих же «окраин» польского государства входила и Западная Белоруссия, оккупированная в ходе советско-польской войны 1919−1921 годов, итоги которой были закреплены Рижским мирным договором 18 марта 1921 года.