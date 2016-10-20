Краснодар, 20 октября, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Футбольный матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Шальке» завершился поражением краснодарской команды в домашнем матче, сообщает «Р-Спорт».

fckrasnodar.ru «Краснодар» — «Шальке»

Матч в рамках группы I, состоялся 20 октября в Краснодаре и ставший первым для клуба на новом стадионе, закончился со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба. Единственный мяч на 11-й минуте забил выступающий за «Шальке» полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка.

В результате «Шальке» набрал девять очков и занял первое место в группе. «Краснодар» с шестью очками занимает вторую строчку, Французская «Ницца», имеющая три очка, на третьем месте, а австрийский «Зальцбург», не заработавший ни одного очка, на четвертом месте в группе.

В следующем туре «Краснодар» и «Шальке» 3 ноября вновь сыграют между собой в Гельзенкирхене.