Дамаск, 20 октября, 2016, 23:13 — ИА Регнум. Сирийская армия будет уничтожать самолеты ВВС Турции, нарушающие воздушное пространство страны, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны Сирии.

trend.az ВВС Турции

Сирийское руководство возложило на Турцию ответственность за гибель от авиаударов 150 мирных граждан в сирийских деревнях Вардия и Хесья, расположенных на севере провинции Алеппо.

Напомним, ранее сирийские курды заявили, что боевые самолеты турецких ВВС 26 раз наносили авиаудары по их силам на севере Сирии, когда они пытались освободить от боевиков ИГ (запрещена в России) город Аль-Шахба и прилегающие к нему села.

В августе этого года турецкие войска вошли на территорию Сирии, объясняя это желанием поддержать вооруженные оппозиционные силы Свободной сирийской армии (ССА) и очистить северную часть Сирии от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).