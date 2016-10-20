Хельсинки, 20 октября, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Финским производителям молока выплатят порядка 15 млн евро помощи, чтобы преодолеть кризис в отрасли. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает финское издание Finland Times со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства Финляндии.

Ян Вермеер. Молочница. 1658 — 1660

Половина суммы будет предоставлена из средств Европейского союза, остальные средства фермерам выплатят финские власти. Поддержка предназначена для временного ограничения производства молока с целью стабилизации рынка. Как указывает издание, на рынке ЕС последние годы наблюдается переизбыток молока. Кроме того, российское эмбарго также создает трудности для молочных ферм в Финляндии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года финские фермеры провели в Хельсинки протестную демонстрацию на тракторах. Аграрии потребовали от правительства возместить убытки от российского продовольственного эмбарго. «ЕС должен восстановить хорошие экономические отношения с Россией», — заявляли тогда в финском Центральном Союзе сельскохозяйственных производителей MTK.

Напомним, в 2015 году доходы в сельскохозяйственном секторе Финляндии сократились на 40% по сравнению с 2014 годом.