Хельсинки, 20 октября, 2016, 22:54 — ИА Регнум. В Финляндия отмечают рост информационных атак со стороны Кремля. Об этом в интервью агентству Reuters заявил руководитель правительственной службы по коммуникациям Маркку Мантила.

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«Мы считаем, что агрессивное воздействие со стороны России направлено на то, чтобы создать недоверие между властью и гражданами и заставить нас принимать вредные для нас самих решения», — заявил он. По словам финского чиновника, медиа-атаки со стороны Кремля также преследуют цель сформировать недоверие у граждан к Европейскому союзу и предостеречь Финляндию от вступления в НАТО.

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В качестве примера информационного воздействия Мантила привёл публикации в российских СМИ информации об изъятии финскими органами опеки детей гражданки РФ Виктории Медведевой. Кроме того, частью информационной кампании чиновник назвал ситуацию вокруг установки мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге (открытой при участии тогдашнего главы администрации президента С.Б.Иванова: из этого следует, согласно позиции Финляндии, что Кремль сам провёл кампанию против главы администрации Кремля — ИА REGNUM ). По его словам, за последние несколько лет финские власти выявили порядка 20 случаев очевидных информационных кампаний против Финляндии. Кроме того, ещё в 30 случаях можно говорить о подобных операциях с высокой долей вероятности.

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«Речь не идёт о низком уровне журналистики», — подчёркивает Мантила. По его мнению, публикации в российских СМИ контролируются из единого центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года СМИ сообщили о том, что в Финляндии сформирована специальная рабочая группа, в задачи которой входит борьба с якобы исходящей из России пропагандой. Руководитель правительственной службы по коммуникациям Маркку Мантила тогда заявил о том, что Россия ведёт «полномасштабную информационную войну» против ряда государств, в том числе и против Финляндии.