Ташкент, 20 октября, 2016, 22:43 — ИА Регнум. По итогам 9 месяцев текущего года объем экспорта товаров и услуг возрос на 1,4% к аналогичному периоду 2015 года, говорится в сообщении правительства Узбекистана.

Павел Беньков. Овощной базар в Хиве

В документе сообщается, что в экспортную деятельность с начала года вовлечены 835 новых предприятий, освоен экспорт 246 новых видов товаров. Увеличилась и география внешних поставок отечественной продукции — на 52 новых рынка сбыта.

В частности, осуществлен экспорт легковых автомобилей в Объединенные Арабские Эмираты, Ливан, Иорданию, Ирак, Гану, Сенегал, Кот д’Ивуар, Сомали, Нигерию; виноматериалов и винно-водочной продукции — в Японию, КНР, США, Израиль, химической продукции — в Польшу, КНР, Турцию, Южную Корею, Латвию, Афганистан, минеральных удобрений — в Швецию, Румынию, Болгарию, Турцию, спортивной обуви и изделий из кожи — в Беларусь, Азербайджан, Польшу, Южную Корею и другие.

Кроме того, увеличены физические объемы экспорта полиэтилена, трикотажного полотна, хлопчатобумажных тканей, фармацевтических препаратов и медицинских изделий, молибденовой и вольфрамовой продукции, аммофоса, кальцинированной соды, грузовых автомобилей и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Объем экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции в течение 9 месяцев текущего года превысил 543 тысячи тонн, с ростом на 40,4% к аналогичному периоду прошлого года», — говорится в документе.