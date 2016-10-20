Ташкент, 20 октября, 2016, 22:40 — ИА Регнум. В Узбекистане в течение 9 месяцев 2016 года в частную собственность реализовано 373 государственных актива с принятием инвестиционных обязательств на сумму 313,6 млрд сумов (один доллар — 3050 сумов), говорится в сообщении правительства Узбекистана.

Павел Беньков. Портрет колхозника-ударника. 1940

Госкактивы реализованы в рамках реализации мер по дальнейшему сокращению уровня государственного присутствия в экономике.

«Из них 96 государственных активов реализованы по нулевой выкупной стоимости с принятием инвесторами инвестиционных обязательств на сумму 294,5 миллиарда сумов и 27,2 миллиона долларов с созданием свыше 7,4 тысячи новых рабочих мест», — отмечается в документе.

В 45 акционерных обществах иностранным инвесторам реализованы доли государства в размере 15% и более от уставного фонда. В результате количество акционерных обществ с госдолей в уставных фондах сократилось с 302 до 183 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В сообщении подчеркивается, что в течение 9 месяцев текущего года продолжена работа по созданию и совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы в рамках реализации Программы мер по обеспечению защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития.

Так, в течение 9 месяцев текущего года субъектам малого бизнеса выделены кредиты в размере 12,6 триллиона сумов, с ростом в 1,3 раза к аналогичному периоду предыдущего года, в том числе 2,7 триллиона сумов микрокредитов, освоены кредитные линии международных финансовых институтов в объеме 185,7 миллиона долларов.

«Принимаемые меры по формированию деловой среды, всесторонней поддержке и дальнейшему стимулированию развития малого бизнеса и частного предпринимательства способствовали созданию в течение 9 месяцев текущего года более 23,6 тысячи новых субъектов малого бизнеса», — сообщает правительство.

В результате доля малого бизнеса в ВВП увеличилась до 54,6% (53,6% — за 9 месяцев 2015 года), промышленности — до 43,8% (38,7%), инвестициях — до 38,3% (33,5%), в розничном товарообороте — до 89,9% (87,3%) и в занятости — до 77,8% (77,5%), говорится в сообщении.