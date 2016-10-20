Лондон, 20 октября, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Британская полиция контролируемым взрывом уничтожила подозрительный пакет, обнаруженный на станции North Greenwich лондонского метро, сообщает агентство Reuters.

Enrico Donelli Метро

Напомним, подозрительный пакет обнаружили около 11 утра по местному времени. Полиция эвакуировала пассажиров и остановила движение подземного транспорта. Полицейские взрывотехники контролируемым взрывом уничтожили подозрительный пакет. В целях безопасности полиция закрыла станцию на некоторое время.

Отдел полиции Великобритании по борьбе с терроризмом расследует данное происшествие. Стоит отметить, что станция метро North Greenwich находится рядом с крытым стадионом британской столицы.