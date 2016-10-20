Брюссель, 20 октября, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Президент Европейского совета Дональд Туск говорит, что многие страны ЕС выступают против обязательных квот, согласно которым они должны принять беженцев из Греции и Италии, передаёт ABC News.

Бегство от войны

Туск сообщил журналистам в Брюсселе, что «нет никакого энтузиазма для обязательных квот. Но все мы должны проявить солидарность и делать все, что мы можем, чтобы помочь».

В сентябре страны ЕС договорились принять около 160 тысяч беженцев из Италии и Греции. С тех пор удалось переселить лишь 6 000 человек.

Венгрия, которая проголосовала против квот, оспорила их в суде. Польша так же выступает против распределения.