Йошкар-Ола, 20 октября, 2016, 21:51 — ИА Регнум. В ходе очередной сессии депутаты Государственного собрания Марий Эл отменили пониженные ставки налога на имущество организаций в размере 0,5% и 1,1% от налоговой базы для сельскохозяйственных товаропроизводителей, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM На полевом стане

Напомним, изменения в закон «О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл» вносятся в целях реализации поручений премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о введении моратория на льготы по налогам и отмены установленных субъектами пониженных ставок налога на имущество.

Поправки в закон, который действовал с 2011 года, парламентариям представила замминистра финансов Марий Эл Татьяна Овсянникова, сообщает портал «7x7». По ее словам, с 1 января 2017 года сельхозпроизводители, у которых были инвестиционные проекты, будут платить налог на имущество по ставке 2,2%.

«Сейчас становится известно, что субсидии на сельское хозяйство в бюджете России в следующем году уменьшатся на 20 млрд рублей. То есть мы от Российской Федерации денег не дождемся», — констатировал глава фракции КПРФ в Госсобрании Марий Эл Геннадий Зубков. «Как сопоставить снижение поддержки сельхозпроизводителей на региональном уровне с разговорами о продовольственной безопасности страны?», — поинтересовался он.

Замглавы Минфина республики сказала, что не может отвечать за федеральный бюджет. Овсянникова выразила надежду, что поддержка аграриев может сохраниться на уровне 2016 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в пояснительной записки к законопроекту отмечалось, что оптимизация ставок налога на имущество увеличит доходы бюджета Марий Эл на 180 млн рублей в 2017 году и далее ежегодно на 240 млн рублей.