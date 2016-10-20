Брюссель, 20 октября, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Саммит ЕС не примет никаких решений по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с Сирией, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, прибыв на заседание лидеров Евросоюза в Брюсселе. .

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По ее словам, вопрос о санкциях против России, связанных с ситуацией в Сирии, не является актуальным для обсуждения и сегодня, и три дня назад на заседании министров иностранных дел в Люксембурге.

Могерини отметила, что в данный момент первоочередным вопросом для ЕС является срочная доставка гуманитарной помощи в Алеппо.

Также глава европейской дипломатии заявила, что на саммите будет представлен новый подход к вопросу отношений с Россией, который будет «основан на балансе между честностью и диалогом» и будет способствовать единству Евросоюза.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российское руководство не ожидает новых антироссийских санкций от Евросоюза в связи с ситуацией в Сирии.