Калининград, 20 октября, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Заместитель мэра Калининграда Александр Зуев стал подсудимым по уголовному делу частного обвинения. Калининградец, отец четырёх детей, Евгений Лебедев обвиняет высокопоставленного чиновника в рукоприкладстве — по ч.1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Фотофакт, представленный суду: на переднем плане (спиной) Зуев, за ним — Лебедев

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 20 октября, калининградский общественный активист Михаил Костяев, помогавший потерпевшему составить документы в суд.

Инцидент произошёл в мае этого года на проспекте Победы в Калининграде. По словам калининградца, при сносе незаконно установленного, по мнению горадминистрации, забора Зуев применил физическую силу в отношении Лебедева.

Мировой судья постановил назначить рассмотрение уголовного дела 26 октября, поскольку «примирения между сторон не достигнуто». «Подсудимому Зуеву меру пресечения не избирать», — говорится в постановлении о назначении судебного заседания.

В мэрии Калининграда Александр Зуев возглавляет комитет муниципального имущества и земельных ресурсов. В ранге заместителя главы города работает с 2008 года. имеет юридическое образование.