Москва, 20 октября, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Рубль достаточно стабильно держится на фоне падения нефтяных котировок, хотя перспективы российской валюты по-прежнему выглядят неопределенными. Баррель Brent демонстрирует повышенную волатильность: рынки энергоносителей устали жить одними ожиданиями, говорит руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

ИА REGNUM Доллар — рубль

«Вероятность того, что в Вене ОПЕК и другие поставщики придут к консенсусу по заморозке или сокращению добычи, постепенно угасает. Помогает этому сама же ОПЕК — не так давно стало известно, что в сентябре объемы добычи достигли рекордных за последние 8 лет значений. Конечно, на таком уровне показатель и заморозить не грех. Только вот все меньше участников рынка верит в то, что такой сценарий возможен», — отмечает эксперт.

Если в ближайшее время баррель не преодолеет отметку в 53 доллара, то рынок может ожидать возврат к 45 — 46 долларам за баррель, утверждает Задоя. К концу дня 20 октября баррель Brent оценивается в 51,35 долларов.

«Мы по-прежнему сомневаемся в перспективах рубля. Пока нет уверенного роста цен на «черное золото» и, как следствие, не разрешены проблемы бюджета, национальная валюта не может дорожать. Недавнее ее укрепление — это следствие искусственного зажимания ликвидности со стороны ЦБ и спекулятивная игра. Где эта игра остановится, сказать невозможно», — подчеркивает аналитик.

Но точно можно утверждать, что любой «шорох» против рубля способен распугать всех спекулянтов, констатирует он. «Мы считаем, что до конца текущего года нас еще ждет возврат к 65 рублям за доллар», — указывает Задоя.