Берлин, 20 октября, 2016, 21:21 — ИА Регнум. В немецкой авиакомпании Lufthansa намечаются новые забастовки, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Самолет авиакомпании Lufthansa

Профсоюз стюардесс UFO планирует с 24 октября начать проводить стачки. В течение последующих двух недель они могут состояться в любое время. Общественность будет своевременно информирована о каждом мероприятии, говорит глава комитета UFO по тарифам Николей Баублис.

Если в течение 14 дней концерн Lufthansa не пойдёт на уступки по тарифам, забастовки будут продолжены. В этом случае UFO призовёт к бессрочным стачкам.