Уфа, 20 октября, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Депутаты Госсобрания Башкирии намерены внести на рассмотрение сессии законодательную инициативу, предусматривающую ужесточение ответственности за создание религиозных или общественных объединений, посягающих на личность и права граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания, изменения планируется внести в ст. 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

Депрессия

По словам авторов законопроекта, ужесточающие меры предлагается принять после исследования уголовных дел, возбужденных в отношении организаторов сект. Анализ уголовной практики, утверждают депутаты, показывает, что «действующие санкции уже не достаточно эффективны», поэтому ст. 239 УК «требует корректировки с учетом наработанного опыта правоохранительных органов».

«Такого рода объединения пагубно влияют на общественное сознание, — отметил председатель парламента Константин Толкачев. — Своеобразная вербовка, осуществляемая в том числе с помощью психотехнологий, наносит вред психическому и физическому состоянию здоровья». Человек меняет ценностные ориентиры, десоциализируется, рушатся семьи, судьбы. Зачастую итогом воздействия становятся психические заболевания.

В предлагаемой башкирскими законодателями редакции преступления по организации и руководству сект относят к категории тяжких. В качестве минимальной санкции за создание, а также руководство религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, предлагается установить штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей (в действующей редакции до 300 тыс. рублей), максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет (сейчас до четырех лет).

Штрафом до 300 тыс. рублей (в настоящее время до 200 тыс. рублей) предлагается наказывать за создание и/или руководство НКО либо структурным подразделением иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний. Максимальное наказание за преступление — лишение свободы на срок до четырех лет (в нынешней редакции до трех лет).

2003 год: под религиозным прикрытием

Как ранее писало ИА REGNUM, в 2003 году тогдашний заместитель начальника управления ФСБ России по РБ Александр Грищенко отметил существование факторов, создающих предпосылки к формированию угроз безопасности к межконфессиональной напряженности на территории республики.

В Башкирии активно велись действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки. Используя религиозное прикрытие, формировались разветвленные управляемые структуры, с помощью которых шёл сбор социально-политической, экономической, военной и иного рода информации о процессах, определяющих стратегическое положение России, проводилась идеологическая обработка граждан.

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Отмечалось распространение деятельности иностранных сектантских общин «Церковь объединения Муна», «Церковь сайентологии», «Истинно православная церковь», «Церковь Христа», «Аум Синрике», «Церковь Иисуса Христа Святых Последних дней», «Новоапостольская Церковь», группировки сатанистов и другие общины.

Главный федеральный инспектор по Башкирии Энгельс Кульмухаметов подчеркнул, что хотя специфика этих вопросов не носит явный характер террористической угрозы, однако их дальнейшая бесконтрольность может повлечь за собой серьезные негативные последствия.

2016 год: старые и новые секты

К 2016 году, отмечают эксперты, ситуация незначительно изменилась: «Свидетели Иеговы» уступили пальму первенства движению неопятидесятников, которое состоит из множества мелких сект. Среди них «Слово жизни», «Новое поколение», «Живая вера», «Живая вода», церкви «Ковчег» и «Посольство Божье».

Кроме того, работают в республике кришнаиты, мормоны, секта анастасийцев «Звенящие кедры России», Богородичный центр. В Башкирии действуют практически все крупные религиозные и околорелигиозные организации, характерные для России. В этом отношении эксперты считают республику менее благополучной, объясняя это тем, что с экономической точки зрения Башкирия хорошо развита, а это самая плодородная почва для таких движений.

В Башкирии сегодня процветает и сайентология. В Уфе секта маскируется под сеть центров изучения английского языка. Сфера бизнеса и тема профессионального и личностного роста также активно эксплуатируется сектантами.

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Как и везде, в республике действуют и коммерческие культы, работающих как организации многоуровневого маркетинга — «Гербалайф» и «Амвэй». Как отмечают эксперты, есть и своя башкирская коммерческая секта, распространяющая медовую продукцию

В республике действуют и исламистские организации. Экстремисты начинают играть на религиозных чувствах и рассказывать про «верующих, которые борются за свою веру», просят внести пожертвование или даже дать продукты. И если человек хоть раз им что-то передал, то дальше его можно шантажировать, и он оказывается полностью втянут в систему.

Из относительно новых сект можно назвать неоязыческую секту «Орда», её члены поклоняются мертвым, избивают друг друга плётками и лечатся землей с могил.

Режим наибольшего благоприятствования?

Примечательно, что в некоторых случаях в Башкирии заезжих проповедников принимают с почетом: так, организаторы местной ячейки «Трезвый Башкортостан» устроили одному из них пресс-конференцию в госагентстве, пригласили на телеэфир, а также организовали встречу с заместителем премьер-министра региона. В миссионерском отделе Уфимской митрополии полагают, что в эту секту сайентологов вербует своих работников даже руководство крупного банка. На крупных предприятиях сотрудников заставляют посещать семинары и тренинги, покупать книги различных культов.

А Республиканский дом творчества инвалидов по улице Кустарной в Уфе стал местом проведения сомнительных мероприятий и собраний сектантов.