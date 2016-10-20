Киев, 20 октября, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина продолжит соблюдать обязательства по минским соглашениям, сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM

Стоит отметить, что при этом Порошенко заявил, что соблюдение обязательств минских договоренностей не будет происходить в ущерб интересам Украины.

Украинский президент сделал это двусмысленное заявление в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который заявил, что нельзя допустить, чтобы нарушения перемирия на Украине стали нормой.

Напомним, что перед своей поезкой на саммит «нормандской четверки» Порошенко заявлял, что «Минск это есть мирный план, который предполагает совершенно четкие меры и критерии нашей безопасности и пока не будет выполнена составляющая безопасности, пакет по безопасности, Украина дальше в политическом процессе продвигаться не будет». При этом Порошенко добавил, что «враг» Украины не «прекращает попытки» сорвать Минские договоренности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война. Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР), которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми от Украины территориями. После этого Киев объявил о начале проведения военной операции под названием «АТО» на территории Донбасса.