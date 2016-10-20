Ижевск, 20 октября, 2016, 20:47 — ИА Регнум. В Удмуртии пока не провели конкурс на определение регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Мусорные контейнеры

По словам председателя постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Владимира Варламова, на сегодняшний день вся законодательная база для начала работы полностью готова. Однако конкурс не проводят по причине отсутствия утвержденного тарифа.

В пресс-службе отметили, что сейчас этим вопросом занимаются профильные ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональный оператор по утилизации твердых коммунальных отходов должен начать работу в республике с 1 января 2017 года. К этому моменту должна быть утверждена Территориальная схема обращения с отходами.

С 1 июля текущего года все организации, работающие в сфере сбора и утилизации отходов, должны получить соответствующие лицензии. С 1 января 2019 года прекращают действие все ранее выданные лицензии на размещение отходов, то есть на полигоны твердых бытовых отходов.

«Учитывая период, необходимый для ввода полигонов ТКО в эксплуатацию, отходы будут размещаться на уже имеющихся объектах, санкционированных свалках, имеющих лицензии на размещение отходов (действие данных лицензий продлено до 2019 года), которые целесообразно обустроить. Обустройство свалок должно обеспечить максимально экологически безопасную их эксплуатацию в переходный период и, по возможности, подготовку к рекультивации», — отмечали в правительстве Удмуртии.

Тогда в качестве основной проблемы для реализации программы являлось отсутствие утвержденных Правительством России необходимых нормативных документов, в частности «Порядка проведения конкурсного отбора региональных операторов» и «Правил обращения с отходами».