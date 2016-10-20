Ставрополь, 20 октября, 2016, 21:20 — ИА Регнум.



Джеймс Тиссо. Потерянная драхма. 1886 — 1894

Электросбытовая компания Ставропольского края «Ставропольэнергосбыт» заключила агентский договор с коллекторской фирмой из Москвы, которая теперь будет применять к злостным должникам меры по взиманию задолженностей за свет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции по связям с общественностью ПАО «МРСК Северного Кавказа».

«Абонентам в вежливой форме будут напоминать об образовавшейся задолженности и предупреждать о последствиях», — говорится в релизе МРСК.

Вежливость коллекторов

Вместе с тем, в СМИ в последнее время публикуется немало ужасающих примеров поведения коллекторов, которые звонят по ночам, запугивают друзей и родственников, угрожают описью имущества, шлют письма с угрозами и так далее.

Чего стоит один только пример с угрозой расправы над годовалой девочкой в Мурманске?

В Ставропольском крае на слуху последний пример, когда московский коллектор из-за незначительного долга одной из сотрудниц детской городской больницы краевой столицы заблокировал в течение двух дней работу всех телефонов больницы.

Фирма включила автодозвон с требованием возврата сотрудницей долга на все телефоны медучреждения. В настоящее время идут суды в отношении этой коллекторской фирмы.

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Дисциплина ставропольцев растет

Отметим, что по данным МРСК, 96% абонентов-неплательщиков итак поспешили оплатить свои долги после предупреждения энергетиков о том, что должник не только будет обязан оплатить пени, но и будет отключён от электроснабжения.

В сентябре от электричества были отключены за долги 167 физических лиц и 41 компания. Это всего 4% от 4 947 заявок, полученных из сбытовой компании на введение режима ограниченного энергопотребления.

С начала года от света был отключен 3 671 абонент или 8% от числа потребителей, планируемых к отключению.

Всего по Ставропольскому краю долг за потребленную электроэнергию составляет порядка 2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэнерго региона. Причем эта сумма практически постоянна с учетом погашения существующих задолженностей и накопления новых.

С регионов спрашивают

На недавнем совещании по вопросам развития ТЭК Северного Кавказа вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил о том, что регионам необходимо активизировать работу по погашению долгов за энергетические ресурсы. В противном случае федеральные власти намерены «принимать меры» в отношении глав регионов, не принимающих эффективных мер в этой сфере.

Он заявил, что в округе в 2016 году значительно выросли долги за энергоресурсы — на 11 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей по электроэнергетике. При этом, сказал Хлопонин, сбор по долгам тоже вырос на 775 млн рублей.

Он призвал власти субъектов СКФО до 1 ноября 2016 года актуализировать дорожные карты по нормализации ситуации в топливно-энергетической сфере и подготовить доклад в федеральное правительство.

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Требования к коллекторам ужесточены

Напомним, в июле 2016 года был принят и подписан президентом РФ новый закон о коллекторах, который содержит большой перечень запретов для представителей коллекторских фирм. Им категорически запрещено применять физическую силу, причинять вред здоровью, жизни и имуществу, оказывать психологическое давление.

Коллекторы будут привлекаться к ответственности за введение должника в заблуждение, за распространение информации о его долгах родственникам и сотрудникам.

Звонить должникам теперь можно только 1−2 раза в неделю, приходить к должнику только в дневное время. Ограничено воздействие на недееспособных людей и инвалидов.