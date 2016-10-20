Лиссабон, 20 октября, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Левоцентристское правительство Португалии частично отказывается от мер жёсткой экономии, хотя обещает сократить дефицит бюджета, передаёт ABC News.

Dennis Jarvis Памятник Первооткрывателям в Лиссабоне, Португалия

Правительство заявило, что откроет некоторые государственные услуги в сельских районах, которые были закрыты с целью экономии после того, как Португалия стояла в шаге от банкротства в 2011 году. Тогда Лиссабон попросил о международной финансовой помощи в размере 78 млрд евро.

Социалистическая партия удержала власть благодаря поддержке в парламенте от Коммунистической партии и радикального Левого блока, которые одобрили проект государственного бюджета на 2017 год.

План расходов предусматривает дефицит величиной в 1,8 процента в 2017 году. Правительство ориентируется на дефицит в 2,2% в этом году, хотя МВФ ожидает все 3%.

МВФ предупредил, что Португалия остаётся одной из финансово уязвимых стран еврозоны.