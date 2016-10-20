Москва, 20 октября, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Американские военные не сообщили своим российским коллегами о вылете самолетов F-16 бельгийских ВВС, которые нанесли авиаудары по мирному сирийскому поселку Хассаджек, как того требует меморандум о безопасности полетов в Сирии. Об этом сегодня, 20 октября, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он напомнил, что американские военные, как правило, предупреждают российских о полетах авиации коалиции в небе над Сирией, чтобы избежать возможных инцидентов. «Однако в отношении полёта бельгийских самолётов 18 октября никакого оповещения с их стороны не было», — подчеркнул Конашенков.

Напомним, бельгийские F-16 нанесли авиаудары по поселку Хассаджек в Сирии. Погибли шесть мирных жителей, ранения получили ещё четверо.

Конашенков напомнил, что российские средства ПВО позволяют отслеживать авиационную обстановку во всем воздушном пространстве Сирии и даже за её пределами, поэтому российские военные досконально знают, где и когда летали самолет тех или иных стран.

Тем не менее бельгийские власти отрицают причастность ВВС Бельгии к авиаударам по Хассаджеку.