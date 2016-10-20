Дамаск, 20 октября, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России, заявила о сбитом ее боевиками в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке Сирии американском боевом самолете, сообщает связанное с террористами агентство Amaq News Agency.

defenseimagery.mil Штурмовик A-10

Агентство утверждает, что террористами сбит американский штурмовик A-10. Других подробностей не сообщается. Стоит отметить, что подобные заявления делались террористами и раньше, однако ни одно из них не подтвердилось.

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук сразу же опроверг эту информацию. «Сообщения о сбитом над Сирией американском самолёте А-10 являются ложными. Все самолёты коалиции на месте», — написал он в своём Twitter.