Ижевск, 20 октября, 2016, 20:16 — ИА Регнум. ОАО «Ижсталь» сбрасывало в реку Иж сточные воды с превышением концентрации загрязняющих веществ — аммония — иона, железа, меди, цинка, никеля, нефтепродуктов. Ущерб, причиненный водному объекту составил 1,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Alexander V. Solomin Река Иж

Основным видом деятельности завода является производство и реализация продукции черной металлургии. Имеющиеся на ОАО «Ижсталь» очистные сооружения предназначены только для частичного отстаивания взвешенных веществ и нефтепродуктов. Они не обеспечивают очистку сточных производственных вод до установленных нормативов.

Нарушения были выявлены природоохранной прокуратурой в ходе проверки соблюдения требований природоохранного законодательства в деятельности ОАО «Ижсталь».

В результате, согласно решению суда, предприятие заплатит 1,5 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного реке Иж, также завод обязали прекратить сброс сточных вод с превышением установленных нормативов. ОАО «Ижсталь» привлечено к административной ответственности по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов») и заплатит штраф в размере 50 тыс. рублей.