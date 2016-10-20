Москва, 20 октября, 2016, 20:02 — ИА Регнум. МИД России продолжит работу с Прагой с целью недопущения экстрадиции в США гражданина РФ Евгения Никулина, задержанного в Чехии по подозрению в хакерских атаках на ресурсы в Соединенных Штатах Америки, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

ИА REGNUM США — Россия

По ее словам, по дипломатическим каналам уже предпринят соответствующий демарш.

Напомним, 19 октября чешская полиция в сотрудничестве с ФБР задержала в одной из пражских гостиниц находившегося в розыске российского хакера. Тогда имя и род занятий задержанного не раскрывались. Посольство России в Чехии сделало заявление о том, что российские дипломаты настаивают на передаче задержанного гражданина РФ в Россию. Пресс-секретарь посольства России в Праге Алексей Колмаков тогда заявил, что наша страна не признает навязываемую США практику экстерриториальной юрисдикции.