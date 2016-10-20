Киев, 20 октября, 2016, 20:00 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Гройсман

Сегодня, 20 октября, Верховная рада Украины в первом чтении приняла проект государственного бюджета страны на 2017 г. «За» соответствующее решение проголосовало 230 народных депутатов, 15 — «против», «воздержалось» — 48, передает ИА REGNUM.

Отметим, в соответствии со ст. 158 регламента работы Рады, после принятия проекта госбюджета в первом чтении, правительство с участием уполномоченных представителей Бюджетного комитета готовит и в 14-дневный срок подает в Раду проект бюджета, подготовленный в соответствии с бюджетными выводами парламента.

Перед этим парламент принял за основу проект закона о бюджете Украины на 2017 год. «Могли бы мы сделать бюджет лучше? Наверное, да, но это наша с вами работа, у нас еще есть время проработать вопросы», — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он призвал Раду вносить предложения и поправки в проект бюджета. «Давайте нам задания, мы их обсудим, примем решения и выйдем на финишную прямую», — рассказал Гройсман.

При этом Гройсман считает, что некоторые депутаты не будут голосовать за проект госбюджета, поскольку «завидуют успехам правительства». «Я понимаю, что кое-кто не проголосует по политическим причинам, потому что жаба давит. А вы знаете, почему жаба давит? Я вам скажу, потому что у нас получится. Мы реально сделаем изменения в стране, и я в это искренне верю. Я верю в то, что учитель получит свои средства, аграрий получит свои средства, экономика начнет работать. Мы сможем производить нормальную продукцию, запустим кооперацию в промышленности и так далее», — сказал Гройсман.

Напомним, в проекте госбюджета на 2017 год предусмотрен рост зарплат учителей на 30%, врачей — на 20%; соцстандарты вырастут на 10%. При этом предусмотрен рост доходов и расходов более чем на 100 млрд грн (3 млрд 897 млн долл). Лидеры парламентских фракций «Батькивщина» и «Радикальной партии» заявили, что не будут голосовать за проект бюджета на 2017 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Рада приняла закон №5217 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2016 год». Принятый документ увеличил расходы на оборону и безопасность до 136 млрд грн (5 млрд 275 млн долл).