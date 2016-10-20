Уфа, 20 октября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Вхождение Рустэма Хамитова в совет директоров «Башнефти», несомненно, укрепит его позиции. Предполагается, что на этой должности у главы Башкирии могут появиться новые рычаги лоббирования интересов республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Ринат Гатауллин, комментируя информацию о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил Хамитову занять пост заместителя председателя совета директоров «Башнефти».

kremlin.ru Рустэм Хамитов

При этом Гатауллин уточнил, что вместе с новыми возможностями Хамитова возрастет и его ответственность: «Не нужно забывать, что в некоторых случаях вхождение чиновников высшего эшелона в советы директоров промышленных гигантов стоило им кресел».

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что пока не совсем ясна процедура вхождения Рустэма Хамитова в совет директоров «Башнефти», так как не понятно, кто будет одобрять такое назначение, — президент России Владимир Путин или Госсобрание Башкирии.

Как сообщалось, Игорь Сечин предложил главе Башкирии Рустэму Хамитову занять пост заместителя председателя совета директоров «Башнефти», которая перешла под контроль «Роснефти».

По словам Сечина, Хамитов принял его предложение. В свою очередь «Роснефть» обещает сохранить дивиденды и обязательства «Башнефти» по финансированию социальных и спортивных программ Башкирии.