Москва, 20 октября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. «Яндекс.Новости» изменит условия сотрудничества со всеми партнерами по причине вступления в силу с января 2017 года закона о новостных агрегаторах, говорится в официальном сообщении компании.

20 октября все партнеры «Яндекс.Новостей» были предупреждены письмами о дополнительных условиях. Принципы работы «Яндекс.Новостей» и базовые отношения не изменятся, но в них будут внесены некоторые юридические дополнения.

Отмечается, что не подписавший новое соглашение партнер останется в «Яндекс.Новостях», но его информация не будет отображена в топ-5 российских новостей на главных страницах «Яндекса» и «Яндекс.Новостей», в новостных сюжетах, а также в региональных и тематических рубриках. Тем не менее информация от такого партнера будет отображаться в поле поиска агрегатора.

Напомним, президент России 23 июня подписал закон об особенностях распространения информации новостными интернет-агрегаторами, чья посещаемость превышает миллион пользователей в сутки. Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Согласно нормам этого закона, владельцы новостных агрегаторов будут обязаны следить за достоверностью общественно значимой информации до ее распространения, а так же удалять недостоверные сообщения по предписанию Роскомнадзора.

При этом новостные агрегаторы не понесут ответственности за распространение недостоверной информации в случае дословного цитирования СМИ. Владельцем новостного агрегатора имеет право быть только российское юридическое лицо или гражданин России. Новостные агрегаторы будут обязаны хранить в течение шести месяцев опубликованную ими информацию, сведения об ее источнике, а также о времени ее распространения. Новостные агрегаторы должны обеспечивать доступ к этой информации представителям Роскомнадзора, ведущего реестр новостных агрегаторов.