Мадрид, 20 октября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Конституционный суд Испании аннулировал закон, который запрещал корриду на территории Каталонии. Об этом сегодня, 20 октября, пишет газета El Mundo.

Michelangelo-36 Тореро

Шесть лет назад парламент Каталонии запретил корриду на территории этой автономной области. Тогда, в 2012 году этот закон поддержали 68 депутатов каталонского парламента, 55 были против, ещё девять воздержались.

В 2013 году в поддержку запрета корриды высказался Сенат Испании.

Но теперь, Конституционный суд Испании принял решение аннулировать закон, запрещающий корриду на территории Каталонии. Основание для отмены закона стали 580 тысяч подписей в поддержку «народного праздника», который является визитной карточкой страны.

Коррида — наиболее распространённая форма боя быков, традиционное испанское зрелище, практикующееся также и в некоторых других странах, которые когда-то были испанскими колониями (в основном Южная Америка).

В Испании, Франции и Португалии ежегодно проводится порядка 6 тысяч коррид, на которых погибает около 30 тысяч быков. При этом за XIX—XX века в Испании во время боёв погибло 63 матадора, а также 350 бандерильеро, пикадоров, помощников и церемониймейстеров. Последний раз во время корриды тореадор погиб 9 июля этого года в испанском городе Теруэль.

В испанском обществе нет единого мнения о том, стоит ли запрещать корриду.