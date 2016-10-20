В Каталонии снова разрешена коррида
Мадрид, 20 октября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Конституционный суд Испании аннулировал закон, который запрещал корриду на территории Каталонии. Об этом сегодня, 20 октября, пишет газета El Mundo.
Шесть лет назад парламент Каталонии запретил корриду на территории этой автономной области. Тогда, в 2012 году этот закон поддержали 68 депутатов каталонского парламента, 55 были против, ещё девять воздержались.
В 2013 году в поддержку запрета корриды высказался Сенат Испании.
Но теперь, Конституционный суд Испании принял решение аннулировать закон, запрещающий корриду на территории Каталонии. Основание для отмены закона стали 580 тысяч подписей в поддержку «народного праздника», который является визитной карточкой страны.
Коррида — наиболее распространённая форма боя быков, традиционное испанское зрелище, практикующееся также и в некоторых других странах, которые когда-то были испанскими колониями (в основном Южная Америка).
В Испании, Франции и Португалии ежегодно проводится порядка 6 тысяч коррид, на которых погибает около 30 тысяч быков. При этом
В испанском обществе нет единого мнения о том, стоит ли запрещать корриду.