Киров, 20 октября, 2016, 19:23 — ИА Регнум. В Кировской области будут акционированы четыре государственные аптеки. Как заявил и.о. вице-губернатора Дмитрий Курдюмов, единственным акционером аптек будет областное правительство.

Альберт Анкер. У аптекаря

По мнению чиновника, работа государственных аптек в форме унитарных предприятий (КОГУП) ограничивает им свободу действий, в том числе при формировании ассортимента лекарственных препаратов.

«Начавшийся процесс объединения аптек в Кирове мы сейчас остановили. Ни у кого не должно быть сомнений, что даже после всех преобразований аптеки останутся в собственности Кировской области», — заявил Курдюмов.

По его словам, аптеки должны быть конкурентоспособными на аптечном рынке и приносить доход в областной бюджет.

Как сообщалось, в июне 2016 года правительство Кировской области, которое возглавлял губернатор Никита Белых, прияло решение о создании КОГУП «Городская аптека». Учредителем предприятия выступило министерство здравоохранения Кировской области.

В новое предприятие должны были войти КОГУП «Городская аптека №40», КОГУП «Городская аптека №107», КОГУП «Городская аптека №120» и КОГУП «Городская аптека №206».

После ареста Белых новые областные власти отменили решение об объединении самых прибыльных аптек в единое предприятие.