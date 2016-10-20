Ташкент, 20 октября, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Фестиваль студенческой молодежи «Болдинская осень» состоялся в столице Узбекистана, сообщил ИА REGNUM представитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Ташкенте.

russia.uz Памятник Пушкину в Ташкенте

В мероприятии приняли участие студенты учебных заведений Ташкента и Ташкентской области, среди которых учащиеся лицея при Ташкентской консерватории, Республиканского специального музыкального академического лицея имени В. Успенского, медицинского колледжа им. П.Ф. Боровского и другие.

«Участники подготовили номера-инсценировки по мотивам бессмертных поэтических произведений Александра Сергеевича Пушкина, созданных в короткий, но плодотворный период Болдинской осени», — отметил собеседник агентства.

Вниманию зрителей были представлены красочные сцены из поэмы «Евгений Онегин», ребята прочитали монологи, отрывки из романов и поэм, исполнили знаменитые романсы на стихи поэта, провели костюмированный бал.

Гостями мероприятия стали представители общественности, поэты, журналисты, студенческая молодежь, соотечественники.