Донецк, 20 октября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. В Донбассе подразделения ВСУ и армии ДНР/ЛНР продолжают позиционные бои с применением ствольной артиллерии, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 20 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

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Так, заместитель командующего оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что на Донетчине сохраняется напряженная военная обстановка. В частности за прошедшие сутки украинские войска обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Сигнальное, Ясное, Докучаевск, Старомихайловка, Александровка, Саханка, Ленинское, Октябрь и Трудовское (под Донецком).

«В тот момент, когда Порошенко говорил о соблюдении Минских договоренностей, во время встречи контактной группы в Берлине, по территории ДНР было выпущено 40 122-мм артиллерийских, пять танковых снарядов, 405 мин калибра 120 и 82 мм… В результате минометного обстрела поселка Ясное Докучаевска получили повреждения шесть домов, в одном из них разрушено две квартиры», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ в зоне АТО и иностранных наемников из Франции и Италии. «Так, в районе Краматорска, на аэродроме, отмечено местонахождение иностранных наемников, численностью до 80 человек (из Италии и Франции). Ежедневно, в ночное время суток, они выезжают в направлении линии соприкосновения войск, предположительно с целью проведения провокаций (диверсий). В Дзержинске, 2 км от линии соприкосновения, отмечено выдвижение к линии соприкосновения трех танков. В районе населенного пункта Троицкое, 8 км от линии соприкосновения, в лесополосу прибыло три РСЗО «Град» и четыре танка. В районе Георгиевки, 7 км от линии соприкосновения, установлено прибытие пяти автофургонов с боеприпасами, а в Андреевку, 17 км от линии соприкосновения, на ж/д станцию «Карань» прибыло два вагона с артиллерийскими боеприпасами. Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и расположении запрещенного вооружения ВСУ переданы представителям миссии ОБСЕ и СЦКК», — добавил Басурин.

В то же время пресс-служба Министерства государственной безопасности ЛНР сообщила об обнаружении в Лутугинском районе места захоронения трех человек. В ЛНР считают, что погибшие стали жертвами националистических формирований Украины.

«Сотрудниками Министерства госбезопасности Луганской Народной Республики было установлено место захоронения. Оно находится в лесопосадке у дороги Лутугино-Белое на расстоянии 1 км от поселка Ленина Лутугинского района. Установлено, что в 2014 году вблизи поселка был расположен блокпост украинской Национальной гвардии и добровольческих батальонов», — отметили в МГБ.

«Специалистами госбезопасности после осмотра зафиксирован факт зверских преступлений украинской армии и геноцида собственного народа. При вскрытии захоронения в нем обнаружены останки трех человеческих тел, предположительно мужчин, личности которых устанавливаются. Осмотром останков установлено, что у трупов связаны руки и ноги скотчем желто-голубого цвета, который применяли бойцы украинских террористических батальонов. Также трупы имеют пулевые отверстия в районе височной области головы», — добавили в Министерстве.

При этом в МГБ ЛНР признают, что еще не получили результаты экспертизы криминалистов по установлению причин смерти.

Кроме того, 20 октября спикер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что сегодня утром украинские войска обстреляли из минометов дома мирных жителей на окраине подконтрольной им Станицы Луганской, чтобы обвинить в этом ЛНР.

«С целью обвинения военнослужащих НМ ЛНР в нарушении Минских соглашений, украинские войска производят обстрелы домов мирных жителей на подконтрольной им территории. Так, по информации от местных жителей, сегодня около 8 часов утра по окраине н.п. Станица Луганская передвигался автомобиль пикап черного цвета с установленным на нем 82 мм минометом, из которого в течение получаса производились обстрелы частного сектора в населенном пункте», — рассказал Марочко.

По его словам, ВСУ перебросили в район Станицы Луганской установки реактивных систем залпового огня «Град», бронетехнику, а также автомобили с понтонами и боеприпасами. «ВСУ продолжают нарушать условия размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями. По нашим данным, со стороны н.п. Старобельск в район Малиновского лесничества Станично-Луганского района прибыла колонна военной техники, в составе: РСЗО БМ-21 «Град» — семь единиц, БМП — пять единиц, а также 10 единиц автомобильной техники с боеприпасами. Также мы располагаем подтвержденной информацией, о том, что 18 октября в н.п. Макарово Станично-Луганского района прибыло четыре грузовых автомобиля с понтонами. Данная техника прибыла из н.п. Новоайдар», — уточнил Марочко.

При этом ВСУ повышают уровень подготовки своих подразделений. «Командование вооруженных сил Украины проводит перегруппировку сил и выводит часть подразделений из зоны «АТО» для повышения уровня их боеготовности. По нашим данным, ведется формирование воинского эшелона для убытия батальона 53-й бригады на полигон в район н.п. Чугуев Харьковской области на срок 45 дней для доукомплектования и боевого слаживания подразделений. После чего батальон вернется в пункт постоянной дислокации в н.п. Северодонецк Луганской области. Помимо подразделений ВСУ, получены данные о проведении подготовки личного состава спецподразделения СБУ «Альфа». Установлено, что на тренировочной базе проводится отбор сотрудников спецподразделения в различные частные военные компании с прохождением службы за пределами Украины, а также отправка части личного состава в зону так называемой «АТО», — проинформировал Марочко.

Он считает, что ВСУ готовятся к наступлению. «Все эти факты служат еще одним подтверждением того, что украинская сторона не желает мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию на Донбассе и игнорирует соглашения и договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске. В свою очередь, хочу заявить, что мы готовы к решению конфликта мирным путем и неукоснительно соблюдаем Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной всегда готовы действовать решительно», — заверил Марочко.

В свою очередь, 20 октября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе «погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения в результате вражеских обстрелов».

Он сообщил, что на Луганском направлении основной «горячей точкой» стала Станица Луганская, где позиции ВСУ дважды попали под мощные минометные обстрелы ЛНР. «Еще один минометный обстрел со стороны противника состоялся в Крымском… Всего на Луганском направлении произошло пять вражеских обстрелов, в том числе три — из тяжелого вооружения», — сказал Лысенко. Полковник отметил, что на Донецком направлении основные боевые действия велись в авдеевской промзоне. Кроме легкого вооружения, ВС ДНР применяли минометы, обстреливая украинские позиции сразу с нескольких направлений. Лысенко проинформировал, что напряженная военная обстановка сохраняется в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь — Широкино (Мариупольское направление). «Вражеские обстрелы из тяжелого вооружения (минометы и пушки) состоялись в Красногоровке, Талаковке и Водяном. Количество выпущенных боеприпасов снизились — около 100. Конечно, деэскалация на этих рубежах связана с вчерашними переговорами «нормандской четверки» в Берлине и пока не имеет характера устойчивой тенденции», — добавил Лысенко. Он также рассказал, что украинские войска продолжают активно совершенствовать боевые навыки. В частности на Херсонщине продолжаются стратегические учения «Рубеж-2016». Так, более 500 военнослужащих — разведчики-водолазы, понтонеры и подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели понтонную переправу через Днепр. При этом на базе Учебного центра НГУ во Львовской области Нацгвардия проводит соревнования среди украинских снайперов. Условия турнира максимально приближены к боевым. Также в Харькове прошли учебные сборы офицеров противовоздушной обороны НГУ. Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Басурин заявил, что за последнюю неделю на Мариупольском направлении украинские силовики в результате атак на позиции ДНР потеряли 40 человек убитыми и около 100 ранеными. «Украинское командование в ходе бессмысленных атак на наши позиции на юге Донецкой Народной Республики потеряло 40 человек убитыми и около 100 ранеными», — рассказал Басурин.

Напомним, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости установления с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня». Это девятый по счету режим прекращения огня. 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло в Золотом и Петровском.