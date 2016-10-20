Брюссель, 20 октября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала своих коллег по Европейскому союзу к жёсткой и чёткой позиции в отношении политики президента России Владимира Путина в Сирии, передаёт Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я надеюсь, что мы, как Европейский совет, всё же в состоянии дать понять, что-то, что произошло в Алеппо при поддержке России совершенно бесчеловечно», — сказала Меркель перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Она призвала как можно скорее наладить работу по установлению долгосрочного перемирия в городе Алеппо на севере Сирии.