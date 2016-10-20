Москва, 20 октября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Подводить итоги работы спортивного ведомства в связи с переходом Виталия Мутко на новую должность преждевременно — именно сейчас допинговый скандал вступил в фазу особенно жестокого противостояния, и вместо «поиска виноватых» следует обратить внимание на то, как в сложившихся условиях будет действовать Олимпийский комитет России, и какие задачи он на себя возьмёт, представляя интересы российского олимпизма на международной арене. Об этом 20 октября заявил советский и российский спортсмен, депутат Государственной думы VI созыва от партии «Единая Россия» Александр Карелин, отвечая на вопрос ИА REGNUM о последствиях кадровых перестановок в федеральной спортивной структуре.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы находимся не в периоде последствий, мы находимся в яркой, жёсткой фазе допингового скандала, который обращён против России, против российского спорта — и не только паралимпийцев, не только поражённых в правах федераций, как федерация лёгкой атлетики, например», — заявил Карелин.

«Поэтому, кроме ошибок, очень важно, какую траекторию примет для себя новый министр Павел Колобков и курирующий (спорт) вице-премьер правительства России (Виталий Мутко — прим. ИА REGNUM ). Как это всё будет соотноситься с возможностями и данностями Олимпийского комитета Российской Федерации», — отметил он.

По его мнению, сложившаяся ситуация в российском спорте чрезвычайно сложна, чтобы уже делать выводы об ошибках руководителей. «Здесь нельзя только подводя итоги назначить виновных, например, как у нас это зачастую происходит. Это не решение», — убеждён депутат.

«Мы должны чётко для себя понимать, что та тенденция, которая началась почти 2 года назад с доклада канадского юриста Паунда, который участвовал в организованной травле российского спорта, и продолжающаяся сейчас докладами ещё одного канадского юриста Макларена — это всё часть сложно сконструированной, как сейчас это уже очевидно для меня и не только для меня, спланированной кампании», — подчеркнул спортсмен.

«Поэтому сейчас очень большие для меня ожидания сосредоточены на том, как будет взаимодействовать ОКР (Олимпийский комитет России), какие задачи он на себя возьмёт, представляя интересы российского олимпизма на международной арене, и Параолимпийский комитет в том числе, когда восстановится в своих возможностях и правах, как будут вести себя федерации и, конечно же, какие сегодня первоочередные задачи примет на себя министерство, которое должно заниматься на мой взгляд, внутренней проблематикой», — сказал в заключение Карелин.

Напомним, что 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Мутко от должности министра спорта и назначении его вице-премьером. Еще одним указом глава государства увеличил число вице-премьеров в России с восьми до девяти. На новом посту Мутко будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

Как ранее сообщил новый министр спорта Павел Колобков, Министерство спорта сохранит преемственность и продолжит работать над восстановлением имиджа России в отношениях с международными спортивными организациями.