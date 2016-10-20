Тамбов, 20 октября, 2016, 19:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области проходит выездное заседание комиссии по информационной безопасности Совета при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе. В ходе встречи участники обсудили вопросы защиты информации в информационных системах органов государственной власти и органов местного самоуправления ЦФО, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Информационный носитель

Системы виброакустической и акустической защиты информации, специальные технические устройства, микросхемы, компьютеры — выставка средств технической защиты информации отечественных производителей вызвала большой интерес у членов комиссии по информационной безопасности Совета при полпреде президента РФ в ЦФО. Выездное заседание комиссии проходит сегодня в Тамбове.

По системе видеоконференцсвязи к его участникам с приветственным словом обратился полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Он подчеркнул, что вопросы защиты информации в информационных системах органов государственной власти и органов местного самоуправления сегодня особенно актуальны. Ведь в настоящее время в адрес России все чаще раздаются угрозы о хакерских атаках. Более того, им постоянно подвергаются российские информационные системы. По словам Александра Беглова, в 2015 году было зафиксировано более 24 млн кибератак на официальные сайты органов госвласти России. В частности, атакам подверглись информационные ресурсы Липецкой, Калужской, Тверской, Брянской областей.

Заместитель полпреда — председатель комиссии по информационной безопасности Совета при полпреде Николай Овсиенко подчеркнул, что Тамбов для проведения такого серьезного разговора был выбран не случайно. В регионе на высоком уровне организована работа системы защиты информации, охватывающая все аспекты деятельности органов исполнительной и муниципальной власти региона.

Глава администрации области Александр Никитин поблагодарил коллег за высокую оценку работы и подчеркнул, что проведение выездного заседания комиссии именно в Тамбове является дополнительным стимулом анализа и оценки работы системы защиты информации в регионе, а также определения перспектив развития. По словам губернатора, его заинтересовали многие технические разработки, представленные на выставке. Он отметил, что свою лепту в эту тему вносит и Тамбовский государственный технический университет, который готовит высококвалифицированных специалистов, следует всем современным тенденциям.

«Информационная безопасность сегодня — одно из приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности», — подчеркнул Александр Никитин. Исходя из этого, сформирована и повестка заседания комиссии. В частности, специалисты рассмотрят проблемы в сфере технической защиты информации, переход на использование продуктов и услуг отечественных интернет-компаний и другие актуальные вопросы.

По словам Николая Овсиенко, по итогам заседания комиссии будут выработаны рекомендации по защите информации в информационных системах органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также разработана соответствующая «дорожная карта».