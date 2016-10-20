Ставрополь, 20 октября, 2016, 19:13 — ИА Регнум.



Объект капремонта

В Ставрополе создан реестр добросовестных подрядчиков для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В него уже включены первые двадцать организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве ЖКХ.

Решение о признании двадцати подрядчиков добросовестными принято на первом заседании комиссии по предварительному отбору подрядных организаций для выполнения работ по капремонту. Всего на рассмотрение комиссии поступило 40 обращений, но прошла только половина.

Комиссия начала работу в связи с установлением нового порядка, согласно которому к капремонту привлекаются только те организации, которые включены в специализированный реестр. Это было сделано для повышения качества капремонта и исключения недобросовестных компаний от участия в региональных программах капремонта.

Это решение позволит ускорить сроки выполнения программы и минимизировать недовольство граждан результатами проведения капремонта.

Комиссия включает в себя экспертов министерства ЖКХ, Фонда капитального ремонта, краевого управления по сохранению и госохране объектов культурного наследия, регионального центра «ЖКХ-Контроль» и общественного совета по вопросам ЖКХ.

«Реестр подрядчиков будет периодически пополняться новыми участниками. В ближайшее время снова будет объявлен прием заявок», — сообщил министр ЖКХ края Роман Марченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2014—2016 годы включает в себя 749 многоквартирных домов и выполнен на 65%. По итогам выполнения программы в прошлом году было немало нареканий в адрес регионального оператора, в том числе со стороны депутатов Думы Ставрополья.

По предварительным итогам мониторинга в 2016 году активисты Общероссийского народного фронта в Ставропольском крае оценили выполнение капремонта «на четверку». Претензии были высказаны по поводу ремонта крыш и фасадов, а также к качеству используемых подрядчиками материалов.