Владикавказ, 20 октября, 2016, 19:10 — ИА Регнум. В 2015 году власти Северной Осетии направили около 1 млрд рублей из средств Дорожного фонда на другие цели и тем самым парализовали работу дорожного хозяйства. На предприятиях образовались многомиллионные долги по заработной плате и налогам, сообщает 20 октября корреспондент ИА REGNUM.

Alan Levine Дорожная разметка

«В результате изъятия денег из Дорожного фонда в республике прекратились строительство, ремонт и содержание региональных дорог. Сотни людей остались без работы, многие опытные специалисты были вынуждены уволиться. Сотрудникам ряда предприятий зарплату не выплачивали до 10 месяцев», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель рескома профсоюза работников транспорта и дорожного хозяйства Хаджи-Мурат Габуев.

В настоящее время, по его словам, ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Со второго квартала текущего года стали погашаться старые долги, заработали снова предприятия.

С начала 2016 года в регионе построены новые автомобильные дороги с использованием самых современных технологий. По новым дорогам ездят сегодня жители населенных пунктов Лескен, Красногор, Эльхотово и города Моздока. Средства Дорожного фонда республики используются по прямому назначению.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на капитальный ремонт автодорог города Владикавказа будет выделено 300 млн рублей, По словам председателя бюджетного комитета парламента РСО-Алания Асланбека Хадарцева, в столице республики продолжаются ремонтные работы на автомобильных дорогах. Для того чтобы провести капитальный ремонт, принято решение дополнительно выделить из Дорожного фонда Северной Осетии городу Владикавказу 140 млн рублей. Всего будет выделено на эти цели 300 млн рублей. Дорожники уже освоили большую часть из указанной суммы.