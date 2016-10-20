Москва, 20 октября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало подробный отчет об авиаударе бельгийских ВВС по поселку Хасаджек в сирийской провинции Алеппо, от которого погибли шесть мирных жителей. Российская система ПВО с точностью до минуты зафиксировала весь полет разбомбивших поселок бельгийских истребителей F-16, сообщил журналистам на пресс-конференции официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

mil.ru Экран радиолокатора ПВО

По его словам, теперь поведение министра обороны Бельгии Стевена Вандепюта, категорически отрицавшего причастность бельгийских королевских ВВС к произошедшему выглядит как минимум странно. Конашенков отметил, что-либо Стевен Вандепют сознательно лжет бельгийской и мировой общественности, либо его подчиненные вместе с американскими военными врут руководству вооруженных сил Бельгийского королевства.

Напомним, авиаудар по селению Хасаджек в сирийской провинции Алеппо состоялся в ночь на 18 октября, и ни одна из сторон конфликта в Сирии не взяла на себя ответственность. В результате бомбардировки убито шесть человек, четверо ранены, два жилых дома разрушены.

Расположенными в Сирии российскими средствами ПВО 18 октября в 1:34 мск был зафиксирован взлет двух самолетов международной коалиции с аэродрома Ас-Салти в Иордании. Конашенков подчеркнул, что каждый летательный аппарат, уже попадавший в зону обнаружения российских РЛС, индивидуально идентифицируется специальными средствами и заносится в базу данных. Поэтому взлетевшие с иорданской базы самолеты были сразу опознаны как F-16 бельгийских ВВС, так как эти самолеты уже неоднократно залетали в зону обнаружения российских и сирийских радиолокационных средств.

С 01:55 мск оба F-16 курсировали в воздушном пространстве Ирака, а в 02:37 мск вошли в воздушное пространство Сирии в 115 км северо-восточнее Дейр-эз-Зора, дозаправившись в воздухе от американского самолета-заправщика КС-135. В 03:10 самолеты F-16 прошли в 80 км северо-восточнее города Ракка и следовали в западном направлении вдоль сирийско-турецкой границы. Выполнив южнее города Азаз разворот, они продолжили полет в восточном направлении. В 03:35 мск эти самолеты нанесли удар по курдской деревне Хасаджек, после чего в 04:19 снова дозаправились от КС-135 ВВС США и продолжили патрулирование в районе города Азаз. В 07:25 два самолета F-16 бельгийских королевских ВВС покинули воздушное пространство Сирии.

Напомним, власти Бельгии сразу заявили, что категорически отрицают причастность своих ВВС к бомбежке Хасаджека.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул, что вся информация об этом инциденте будет доведена до властей Бельгии по официальным каналам.