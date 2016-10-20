В Калининграде СМИ не пускают к месту раскопок Королевского замка
Калининград, 20 октября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. В Калининграде не пускают журналистов к месту масштабных археологических раскопок, идущих в самом центре города. Речь идёт о части территории бывшего Королевского замка Кёнигсберга, где изысканиями занимается Институт археологии РАН.
Институт стал единственным участником торгов на «спасательные археологические полевые работы» на замковых руинах, получив из регионального бюджета 9,3 млн рублей. В августе 2016 года, в самом начале раскопок, корреспондент ИА REGNUM связался с начальником Самбийской экспедиции института археологии Российской академии наук Александром Хохловым, предложив осветить старт общественно значимых работ, однако получил отказ.
Спустя почти три месяца на огороженной и охраняемой территории раскопа выросли внушительные курганы, а также заработала тяжёлая техника, будто за забором началось строительство торгового центра. Попытка СМИ выяснить природу насыпей также не увенчались успехом. Накануне на объект не пустили коллег из радиостанции «Русский край», а сегодня — съёмочную группу «Вестей-Калининград» и корреспондента ИА REGNUM.
В частности, начальник раскопа Анна Сиволапова заявила нашему корреспонденту, что «вы не умеете общаться по-человечески», а «все вопросы по поводу археологических раскопок надо согласовать». В конечном итоге охранник с собакой закрыл перед прессой железные ворота.
В свою очередь доктор исторических наук Владимир Кулаков, первым инициировавший археологические исследования на месте Королевского замка ещё в 1993 году, высказал опасение, что «общественность может так и не узнать результат раскопок».
«Эти кучи земли — для меня загадка, — сказал Кулаков. — Судя по договору, а он есть в открытом доступе, работы должны вестись вокруг фундамента Западного флигеля замка. То есть расширяются мои раскопы 2000−2006 годов. Но вот что бульдозер делает в юго-восточной части замка, где не должно по договору быть работ, неясно. Я пытался смотреть с высотных зданий (мне на раскоп доступ также воспрещён), но детали не ясны».
По словам Кулакова, по идее эти насыпи должны быть просеяны, поскольку в грунте могут быть находки.
«Не забывайте, что значительная часть грунтового заполнения нынешних руин замка взята из замковых окрестностей. В этой земле могут встречаться находки из музея Пруссии, находки, связанные с Альтштадтским кладбищем. В том числе и человеческие останки. То есть с этим грунтом надо обращаться бережно, поскольку у меня нет гарантии, что там нет находок. Я, например, знаю что в своё время точно так же поступили при археологических изысканий в Москве. Культурные слои вывезли вообще на свалку, где затем «работали» чёрные копатели со всей Москвы и Подмосковья».
Говоря о отказе в освещении СМИ раскопок, Кулаков высказал мнение, что «не пускать прессу на территорию, которая не является их собственностью, по меньшей мере, странно».
«Очевидно же, что журналисты не бросятся на раскоп, разрушая ногами бровки. Это земля — собственность мэрии Калининграда, а Калининградский историко-художественный музей, выступающий заказчиком работа, взял участок в аренду. Когда я работал на замке около 15 лет, то всегда раскрывал настежь ворота для любого представителя общественности или СМИ. Нас снимало и русское, и польское, и немецкое ТВ», — подытожил археолог.