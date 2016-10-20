Калининград, 20 октября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. В Калининграде не пускают журналистов к месту масштабных археологических раскопок, идущих в самом центре города. Речь идёт о части территории бывшего Королевского замка Кёнигсберга, где изысканиями занимается Институт археологии РАН.

ИА REGNUM Насыпи на раскопе руин замка закрыли даже другую достопримечательность Калининграда — Кафедральный собор 14-го века

Институт стал единственным участником торгов на «спасательные археологические полевые работы» на замковых руинах, получив из регионального бюджета 9,3 млн рублей. В августе 2016 года, в самом начале раскопок, корреспондент ИА REGNUM связался с начальником Самбийской экспедиции института археологии Российской академии наук Александром Хохловым, предложив осветить старт общественно значимых работ, однако получил отказ.

Спустя почти три месяца на огороженной и охраняемой территории раскопа выросли внушительные курганы, а также заработала тяжёлая техника, будто за забором началось строительство торгового центра. Попытка СМИ выяснить природу насыпей также не увенчались успехом. Накануне на объект не пустили коллег из радиостанции «Русский край», а сегодня — съёмочную группу «Вестей-Калининград» и корреспондента ИА REGNUM.

Стоп-кадр ГТРК «Калининград» Начальник раскопа Анна Сиволапова не захотела общаться с нашим корреспондентом

В частности, начальник раскопа Анна Сиволапова заявила нашему корреспонденту, что «вы не умеете общаться по-человечески», а «все вопросы по поводу археологических раскопок надо согласовать». В конечном итоге охранник с собакой закрыл перед прессой железные ворота.

В свою очередь доктор исторических наук Владимир Кулаков, первым инициировавший археологические исследования на месте Королевского замка ещё в 1993 году, высказал опасение, что «общественность может так и не узнать результат раскопок».

«Эти кучи земли — для меня загадка, — сказал Кулаков. — Судя по договору, а он есть в открытом доступе, работы должны вестись вокруг фундамента Западного флигеля замка. То есть расширяются мои раскопы 2000−2006 годов. Но вот что бульдозер делает в юго-восточной части замка, где не должно по договору быть работ, неясно. Я пытался смотреть с высотных зданий (мне на раскоп доступ также воспрещён), но детали не ясны».

По словам Кулакова, по идее эти насыпи должны быть просеяны, поскольку в грунте могут быть находки.

ИА REGNUM Вот такие курганы высятся на территории «спасательных археологических полевых работ» в центре Калининграда.

«Не забывайте, что значительная часть грунтового заполнения нынешних руин замка взята из замковых окрестностей. В этой земле могут встречаться находки из музея Пруссии, находки, связанные с Альтштадтским кладбищем. В том числе и человеческие останки. То есть с этим грунтом надо обращаться бережно, поскольку у меня нет гарантии, что там нет находок. Я, например, знаю что в своё время точно так же поступили при археологических изысканий в Москве. Культурные слои вывезли вообще на свалку, где затем «работали» чёрные копатели со всей Москвы и Подмосковья».

Говоря о отказе в освещении СМИ раскопок, Кулаков высказал мнение, что «не пускать прессу на территорию, которая не является их собственностью, по меньшей мере, странно».

exclav.ru Тяжёлая техника на археологических изысканиях в центре Калининграда

«Очевидно же, что журналисты не бросятся на раскоп, разрушая ногами бровки. Это земля — собственность мэрии Калининграда, а Калининградский историко-художественный музей, выступающий заказчиком работа, взял участок в аренду. Когда я работал на замке около 15 лет, то всегда раскрывал настежь ворота для любого представителя общественности или СМИ. Нас снимало и русское, и польское, и немецкое ТВ», — подытожил археолог.