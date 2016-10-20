Киров, 20 октября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Образовательным учреждениям Кировской области не хватает средств для выплаты зарплаты педагогам. Оказалось, что даже та скромная зарплата, которую получают учителя, выплачивалась с превышением установленных нормативов. Об этом стало известно во время пресс-конференции и.о. вице-губернатора Дмитрия Курдюмова, которую он провел 20 октября 2016 года.

ИА REGNUM День знаний

По словам Курдюмова, областное правительство предоставляет муниципальным образованиям субвенции на реализацию государственных образовательных стандартов в соответствии с нормативами. Именно эти средства расходуются на выплату заработной платы.

«С 1 января 2016 года действующие нормативы финансового обеспечения общеобразовательных организаций снижены на 5%. Руководителям органов местного самоуправления, управлений образования, образовательных организаций следовало принять меры по оптимизации фонда оплаты труда, но без ущерба для зарплаты педагогов, а за счет внутренних резервов», — заявил и.о. вице-губернатра.

При этом он уточнил, что даже сниженные нормативы превышали действовавшие в предыдущем финансовом году. В этой ситуации многие руководители не сориентировались и начисляли зарплату педагогам выше требуемого, исходя нормативов, установленных до их снижения.

В результате к концу года в таких учебных заведениях столкнулись с недостатком средств на зарплату.

«Вся необходимая информация была направлена руководителям еще в марте. Сейчас мы ежедневно общаемся с директорами учреждений, подведомственных областному Минобразования, посещаем районы. Ситуация везде разная — где-то нет проблем с так называемой «условной переплатой» и, соответственно, с дефицитом средств. А где-то всё не так благополучно. Решаем проблему индивидуально по каждому учреждению», — пояснил чиновник.

По данным областного правительства, за январь-сентябрь 2016 года средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных организациях составила 17 949,1 рубля, что составляет 97,9% от фактически достигнутого уровня в 2015 году, или 93,5% от прогнозируемого размера средней заработной платы в общем образовании (19 205 рублей).

В общеобразовательных организациях средняя зарплата составляет 21 613,5 рубля, что составляет 99,1% от фактически достигнутого уровня в 2015 году, или 105,1% от прогнозируемого размера средней заработной платы в области (20 567 рублей).

В организациях дополнительного образования — 18 815,6 рубля, что составляет 95,9% от фактически достигнутого уровня в 2015 году, или 79,1% от прогнозируемого размера средней заработной платы учителей (23 788,3 рублей).

Средняя зарплата педагогов в детских домах составила 18 883,3 рубля, что составляет 97,5% от фактически достигнутого уровня в 2015 году, или 91,8% от прогнозируемого размера средней заработной платы в области (20 567 рублей);

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения организаций профессионального образования составляет 20 771,9 рублей — 105,5% от фактически достигнутого уровня в 2015 году, или 101% от прогнозируемого размера средней заработной платы в общем образовании (20 567 рублей).