Ставрополь, 20 октября, 2016, 18:51 — ИА Регнум.



То потухнет, то погаснет

В Ставрополе произошла вторая авария на подстанции за последние два дня. На этот раз без света остались более 1 тыс. жителей Северо-западного района краевого центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в экстренной службе региональной столицы.

Авария произошла 20 октября примерно в 15.25. Произошло аварийное отключение фидера №1723, уточнили в экстренной службе.

В результате аварии без света остались 1031 абонентов.

«На месте работают аварийные службы. К настоящему времени частично уже запитали часть жителей Ставрополя. Полностью восстановить электроснабжение обещают через час», — сообщила представитель службы.

Напомним, два дня назад 18 октября из-за аварии на трансформаторе на «Западной» подстанции без света остались несколько тысяч жителей Ставрополя. По данным МРСК порядка 7 тыс. жителей Юго-западного района и Мамайки.

Тогда авария в городе привела к отключению светофоров и образованию пробок. Электроснабжение было восстановлено в течение полутора часов.