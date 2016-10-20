Чебоксары, 20 октября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. В Чувашии упраздняется государственный орган с правом юридического лица — Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике и его аппарат. Сегодня, 20 октября, депутаты Госсовета проголосовали за его ликвидацию и передачу функций региональному омбудсмену. При этом в ходе обсуждения аргументы звучали противоречивые. Банальные пояснения об экономии бюджетных средств перекрывали возгласы о том, что на детях нельзя экономить, аргументы о дублировании функций приводили к спорам о необходимости упразднения и поста бизнес-омбудсмена. Единороссы оправдывались, что при необходимости «всегда можем» вернуть. Особо отличился спикер парламента Валерий Филимонов, заявив, что это «в какой-то степени технический вопрос», и тем самым предоставляется некий «простор главе Чувашской Республики», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно проекту закона, упраздняется государственный орган с правом юридического лица — Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике и его аппарат. Функции детского омбудсмена возложены на уполномоченного по правам человека в Чувашии Юрия Кручинина. Представляя законопроект, вице-спикер Госсовета Николай Малов подчеркнул, что «сам институт уполномоченного по правам ребёнка сохраняется, упраздняется госорган, то есть сам аппарат». «Уверен, что решение, наверное, правильное», — противоречил сам себе вице-спикер.

Отвечая на вопрос о необходимости принятия данного решения, Малов сослался на «ряд обстоятельств», выделив «определённую экономию» средств республиканского бюджета и тут же себя опровергнув: «Но это не те деньги, о которых нужно говорить, когда мы говорим о правах детей». Этот довод, по мнению оппозиции, не выдерживает критики и в связи с тем, что под ликвидацию не попадает аппарат уполномоченного по правам предпринимателей, которые «тоже люди». Уже после рассмотрения вопроса Николай Малов сам себя поправил: «Оптимизация» — это слово звучало в рамках заданного вопроса по экономии бюджета. Никакой оптимизации не может быть при рассмотрении данного вопроса, если речь идёт о детях».

Ещё один фактор — «человеческий», который связан с избранием детского омбудсмена Вячеслава Рафинова в Госсовет Чувашии, где он возглавил фракцию единороссов и один из комитетов. Хотя «это не значит, что нет достойных», продолжал Малов, возлагая большие надежды на опыт юриста Юрия Кручинина.

«Мы изучили практику в других субъекта, — заявил вице-спикер. — Мы сегодня не пионеры». На что член фракции КПРФ Григорий Данилов заметил, что в Ярославской области сначала упразднили данный госорган, а потом реанимировали. «Наверное, это о чём-то говорит», — был критично настроен коммунист, в довершении напомнив, что на федеральном уровне пост детского омбудсмена не просто «сохранен, а даже усилен».

Оппозиция разбила доводы единороссов и о том, что «в последнее время очень много» было дублирующих моментов в работе уполномоченных. Григорий Данилов довёл идею о слиянии институтов уполномоченных до абсурда: тогда «вообще можно всё убрать», так как для контроля и надзора есть, к примеру, прокуратура. За сохранение аппарата уполномоченного по правам ребёнка выступил и лидер фракции справороссов Игорь Моляков, предложив не «сливать» вместе «терапевтов и педиатров». А если что и упразднять из трёх «уполномоченных», так это аппарат бизнес-омбудсмена.

«Иванов — хороший фотограф (уполномоченный по правам предпринимателей в Чувашии Владимир Иванов), постоянно присутствует там, где глава Чувашской Республики присутствует. Но это не аргумент, чтобы сохранялся данный орган… У предпринимателей есть проблемы, но они не дети, и может быть, как-то выстоят, выдержат удары судьбы», — высказал мнение Игорь Моляков.

Спикер Госсовета Валерий Филимонов прибёг к избитому приёму «не политизировать вопрос»: как правило, этот призыв используется тогда, когда заканчиваются аргументы. «Это определённое стечение обстоятельств. Выборы, назначение Вячеслава Викторовича (Рафинова). Кроме этого, даём сегодня определённый оперативный простор главе Чувашской Республики — он является гарантом конституции Чувашской Республики. И по всем этим вопросам всё равно как высшее должностное лицо субъекта отвечает глава Чувашской Республики. Самое главное — сохраняем институт уполномоченного по правам ребёнка», — заявил председатель парламента, оценив упразднение аппарата детского омбудсмена как «в какой-то степени технический вопрос». Говоря в целом об упразднении госоргана, спикер напомнил, что «всегда можем возобновить».

За упразднение аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии проголосовали 37 парламентариев, против были трое.