Санкт-Петербург, 20 октября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Градостроительный совет Ленинградской области утвердил проект планировки и межевания земельного участка в деревне Новое Девяткино Всеволожского района, а также одобрил эскиз застройки участка в деревне Куттузи Аннинского сельского поселения Ломоносовского района, передает сегодня, 20 октября, корреспондент ИА REGNUM. В этих населенных пунктах ведется и планируется возведение многоэтажных жилых домов.

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Площадь земельного участка ООО «СК Дальпитерстрой» под новый квартал в Новом Девяткино составляет 17,1 га. Проектом предусмотрено размещение жилых домов высотой 12 этажей общей площадью квартир 144,3 тыс. кв. метров с подземными гаражами на 1766 мест и 473 открытыми паковочными местами. К 2020 году планируется ввести 53 200 кв. метров жилья, к 2025 году — 91 150 кв.метров. Расчетная плотность населения составит 4377 человек.

Проектом также предусмотрено строительство двух детских садов на 110 и 160 мест, школы на 400 мест, а также магазинов, аптек, предприятий общепита и бытового обслуживания, филиалов банков. Кроме того, будут построены спортзалы, плавательный бассейн, помещения досуга. Площадь озеленения составит, согласно проекту, более 56 тыс.кв.метров.

Напомним, что планы по возведению нового жилого квартала в Новом Девяткино «Дальпитерстрой» вынашивает с 2012 года. Первый проект предусматривал 24-этажные дома, а общий объем жилья должен был составит 285 тыс. кв. метров, что означало серьезное превышение плотности застройки. При этом застройщик даже смог получить от муниципалитета разрешение на строительство, но в октябре 2014 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отменил его. По настоянию областных властей, девелопер уменьшил объемы жилья до 144 тысяч кв. метров и снизил высотность до 12-ти этажей, а позднее скорректировал участки под размещение детсадов и школ.

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Эскиз застройки территории в деревне Куттузи Аннинского сельского поселения Ломоносовского района площадью 23,4 га с домами высотой 4−12 этажей был почти без замечаний одобрен членами градсовета Ленобласти. На этой территории предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры, включая одну школу на 400 учеников и два детсада по 130 мест каждое. Расчетная численность населения проектируемого квартала составит 4,3 тыс. человек, жилой фонд — 129 тыс. кв. метров.

Как отметил замглавы областного правительства Михаил Москвин, Ломоносовский район является одним из самых перспективных направлений для застройки и покупки жилья, так как рядом расположены такие культурные, образовательные и исторические центры как Стрельна, Петергоф, Гатчина. При этом у района хорошая транспортная доступность с перспективой развития.

«Совместно с Санкт-Петербургом и федеральными структурами мы планируем соединить кольцевую дорогу с Кингисеппским шоссе, построить объезд Красного Села, решить вопрос с ремонтом и расширением Геологической улицы от Красносельского шоссе до границы Ленинградской области», — сказал Москвин.

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Согласно эскизному проекту, население нового жилого квартала в Куттузи будет обеспечено необходимыми объектами социальной инфраструктуры: предприятиями розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, аптеками, филиалами сбербанков, жилищно-эксплуатационными службами, учреждениями молодежной политики, опорными пунктами охраны порядка. Другие объекты инфраструктуры — торгового, бытового, культурного, спортивного назначения, а также кабинеты врачей общей практики — предполагается разместить во встроенных в жилые здания помещениях.

Тем не менее, проект пока не может получить разрешение на строительство, поскольку это не позволяет сделать статус земель сельхозназначения на этой территории, ПЗЗ на этот участков тоже пока нет. Было рекомендовано лишь увеличить количество мест в проектируемой школе, которая в будущем могла бы принять и детей из существующей застройки в деревне Куттузи. В настоящее время собственником участка является компания «Агросоюз регион».

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Как сообщалось, в январе-сентябре 2016 года в Санкт-Петербурге и на примыкающей к городу территории Ленинградской области покупателями было приобретено 3 млн кв. метров жилья в новостройках, что на 15% больше результатов девяти месяцев прошлого года. Всего за девять месяцев этого года было продано 68 490 квартир в новостройках города и примыкающих территорий Ленобласти.