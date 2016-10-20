Ярославль, 20 октября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Группа депутатов Ярославской областной думы внесла поправку к закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области», предполагающую увеличение окладов депутатов на постоянной основе и чиновников Правительства области в 2 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Так, депутату на постоянной основе оклад предлагается увеличить с 14 400 рублей до 28 800.

Яроблдума

Примечательно, что авторы законопроекта не рассчитывают, что он будет принят.

«Этот закон не пройдет. Для меня это посыл исполнительной власти, что необходимо внимательнее относится к законодательному собранию. Высший законодательный орган региона должен быть обеспечен на должном уровне. Должен быть нормальный вай-фай, парковка. В областной думе нет кондиционеров, в некоторых кабинетах на стенах плесень. Я сам не являюсь депутатом на постоянной основе и не считаю, что зарплату депутатов нужно повышать. Но этот посыл должен быть услышан», — сказал депутат Ярославской областной думы Василий Бобков.

В руководстве Яроблдумы также говорят, что инициатива не пройдет и, вероятнее всего, поправка будет отозвана ее авторами.

«Никакого повышения зарплат депутатов, и вообще затрат на содержание Ярославской областной думы не будет. Сейчас совершенно неподходящее время даже для таких разговоров. Поправка отражает недовольство некоторых конкретных депутатов внутренними решениями думы. В ближайшее время ситуация будет снята, муссировать эту тему не нужно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев.