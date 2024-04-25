Москва, 20 октября, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Российский бизнесмен, писатель, теле‑ и радиоведущий Сергей Минаев стал главным редактором русской версии журнала Esquire. Об этом сам Минаев заявил сегодня в эфире телеканал НТВ, где он ведет собственную передачу.

Сергей Корсаков Сергей Минаев

Официально о назначении Минаева пока не сообщается. При этом телеведущий заявил, что в ближайшее время собирается представить своего заместителя, а потом и весь обновленный состав редакции. По словам Минаева, в ближайший год Esquire станет его приоритетным проектом, которому он посвятит большую часть времени.

Ранее главным редактором русской версии Esquire была Ксения Соколова. Она была назначена на эту должность 4 августа нынешнего года. Однако, издателям журнала не понравилось её слишком активное участие в избирательной кампании. Соколова баллотировалась в Государственную думу от «Партии Роста», но не прошла.

Журнал Esquire («эсквайр») впервые появился в американском городе Чикаго в ноябре 1032 года. Первоначально журнал позиционировался, как издание для «успешных джентльменов». В январе 1937 года ежемесячный тираж журнала достигает отметки в полтора миллиона экземпляров. В октябре 1963 года тираж журнала увеличивается до двух миллионов.

Основные темы: культура и искусство, мода и стиль, бизнес и политика, технологии и автомобили, еда и здоровье, персонажи и интервью.

В России журнал выпускается с апреля 2005 года. Тираж колеблется от 90 тысяч до 70 тысяч экземпляров.