Москва, 20 октября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предлагает штрафовать предпринимателей за сбыт фальсифицированных продуктов питания. Проект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления мер противодействия обороту фальсифицированной пищевой продукции опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Ян Брейгель Младший. Аллегория вкуса

Как заявил 20 октября корреспонденту ИА REGNUM председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго, в целом данная инициатива может положительно сказаться на борьбе с фальсифицированной продукцией. Однако, по его словам, очень важно детально проработать как все юридические термины, так и механизм применения данной нормы.

«Так как в случае отсутствия в законодательстве конкретизации понятия «фальсификат» либо понятия «фальсифицированная продукция» могут возникнуть проблемы с определением подобного рода дефиниций в правоприменении. А значит должностные лица государственных органов получат возможность слишком широкого трактования нарушений, что неминуемо приведет к росту числа предпринимателей, привлекаемых к административной ответственности за подобные правонарушения, и негативно отразится на и без того страдающем бизнес-климате», — пояснил юрист.

По мнению старшего юриста BMS Law Firm Тараса Хижняка, основной проблемой, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, является наличие в обороте на территории РФ фальсифицированной пищевой продукции.

И действительно, в пояснительной записке к документу сказано, что с января по август 2016 года в ведомство поступило более 1,7 тыс. обращений «о выявлении в обороте фальсифицированной молочной продукции».

«Административная ответственность за указанное нарушение не устанавливается, а усиливается, — уточнил Хижняк. — Из общего состава правонарушения (ст. 14.7 КоАП) выводится специальный состав с повышенной ответственностью (проектируемая ст. 14.7.1 КоАП). Количественная оценка возможных поступлений в бюджет, в связи с усилением меры ответственности, по прогнозам ведомства составляет 1,5 млн рублей в год. Однако, исходя из реального количества находящегося в обороте фальсификата, сумма поступлений в бюджет значительно превысит планируемые показатели».

Роспотребнадзор предлагает штрафовать бизнесменов в России за производство, ввоз или реализацию фальсифицированной пищевой продукции на сумму от 30 тыс. руб. до 1 млн руб. с возможной конфискацией продуктов. Согласно законопроекту, максимальные штрафы предусмотрены для юридических лиц при совершении повторных нарушений.

Как подчеркнул Тарас Хижняк, предлагаемые законопроектом изменения представляются действенной мерой воздействия на рынок фальсификата пищевой продукции. Вместе с тем, он считает размер штрафа незначительным в сравнении с доходами нарушителей, получаемыми от своих неправомерных действий.

«Данная мера может являться эффективной при установлении минимального порогового значения штрафа в большем размере. Также должен быть разработан механизм выявления нарушений и их своевременной фиксации. В противном случае, изменения вряд ли достигнут поставленных целей», — резюмировал юрист.