Екатеринбург, 20 октября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге старший судебный пристав районного отдела обвиняется в получении взятки. 28-летняя дама получила миллион рублей за незаконное окончание двух исполнительных производств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

После получения взятки её задержали сотрудники ФСБ. Теперь она находится под домашним арестом.

А в городе Ирбите под статью попал начальник следственного изолятора №2. Ему вменяют превышение должностных полномочий и незаконное приобретение и хранение основных частей оружия. Следствие считает, что в период с 2012 по 2015 год он использовал труд осужденных, работавших при СИЗО, на принадлежащем ему участке земли и на других объектах.

Кроме того, в ходе обыска у него нашли части огнестрельного оружия. Выяснилось, что они были незаконно приобретены и так же в нарушение закона хранились в его квартире.